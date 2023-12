Memórias de Natal partilhadas por alunos da Universidade Sénior da Curia

“Raízes e Identidades” é a disciplina que move 22 alunos da Universidade Sénior da Curia a encontrarem-se às quartas-feiras, entre as 9h30 e as 11h, no Curia Tecnoparque. É nesta aula da professora Paula Santos que partilham experiências e partem à descoberta das raízes locais, seja nas aulas teóricas ou práticas, como também nas muitas saídas e visitas de estudo que realizam ao longo do ano.

Nesta quadra natalícia, três alunos partilharam com o Jornal da Bairrada memórias de Natal. Histórias contadas na primeira pessoa, que revelam vivências de outros Natais, marcados pela simplicidade, pela fé e pela enorme alegria da reunião de família.

