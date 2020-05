A Filarmónica Pampilhosense celebra hoje o seu centenário. O dia 9 de maio, que há 100 anos fez nascer esta agremiação musical do concelho da Mealhada, está a ser simbolicamente assinalado face às restrições da pandemia.

“Com os músicos em confinamento, e num momento tão importante desta Associação, que completa neste dia 9 de maio de 2020, 100 anos de atividade, apresenta-se assim a interpretação do Hino da Associação. Neste mesmo dia, e ao som desta gravação, a Bandeira é içada na Sede, num ato simbólico mas com muito significado, numa homenagem simples aos Fundadores da Filarmónica Pampilhosense com os votos de parabéns a todos os maestros, músicos, diretores e associados que já passaram pela Associação durante este primeiro século de vida”, diz nota da Filarmónica Pampilhosense.

Deixamos aqui o hino da FP neste momento cheio de significado.