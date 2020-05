Estão abertas as candidaturas para o 12º Prémio de Empreendedorismo da Fundação Luso, o qual irá atribuir 5.000 euros a um ou vários projetos já desenvolvidos e concretizados, desde 2019, com impacto na Freguesia de Luso.

O Prémio de Empreendedorismo pretende reconhecer e apoiar os projectos empreendedores e inovadores já em desenvolvimento no concelho da Mealhada, com implementação no Luso, potenciadores do desenvolvimento económico da região.

No total das anteriores onze edições foram distinguidas e apoiadas 19 iniciativas empresariais com um valor global de 81 mil euros.

O júri do Prémio é constituído por Rui Marqueiro, presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Nuno Pinto de Magalhães, presidente da Fundação Luso, Carlos Pinheiro, presidente da ACIBA, Claudemiro Semedo, presidente da Junta de Freguesia de Luso, e Noémia Calado, da Fundação Luso.