A decisão da Câmara da Mealhada de vender a totalidade do capital da Escola Profissional Vasconcellos Lebre (EPVL), como pode ler aqui, motivou também uma reação do Bloco de Esquerda local.

Numa nota enviada aos jornais, o BE lamenta “a falta de transparência do executivo camarário em relação à recente polémica que envolve o caso da EPVL. Comprada há seis meses pela câmara, agora este executivo diz que a vai alienar e vender em hasta pública. O BE sempre denunciou que estas ‘empresas municipais’ escondem muitas vezes redes de interesses e promiscuidades em relação ao poder político que as tutela, mas o que se passa neste momento também não fica longe disso e, porventura, será até ainda mais grave”, diz aquela nota

Segundo os bloquistas da Mealhada “nada se explica sobre as reais razões que estão por detrás desta vontade súbita de vender. Consideramos que este processo apressado de venda a privados, vai trazer ainda mais despedimentos naquela escola, sendo que alguns trabalhadores já foram despedidos nos últimos tempos aguardando alguns deles o pagamento da totalidade das indemnizações a que têm direito”.

O BE assegura que vai continuar a exigir “as melhores explicações a este executivo” na próxima Assembleia Municipal,em que este assunto será sujeito a discussão e votação.