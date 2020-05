O camionista de 61 anos, de Santa Maria da Feira, que estava desaparecido desde a madrugada de quinta-feira, no Carqueijo (Mealhada), foi encontrado morto dentro de um poço.

Fonte da GNR aponta que o corpo do motorista foi localizado às 16h pelos Bombeiros da Pampilhosa, próximo do local onde parou o camião na madrugada de quinta-feira.

Recorde-se que a família deu o alerta para as autoridades uma vez que não conseguiu o contacto com o motorista. O camião que conduzia estava estacionado na berma norte-sul do IC2, na zona de Carqueijo.

Segundo apurámos, o tacógrafo do veículo indicava que o mesmo estava imobilizado desde as 4h45, não se sabendo mais nada sobre o que terá acontecido e a localização do camionista, até às 16h de secta-feira, ao ser encontrado num poço nas imediações do local.

Foto: José Moura