A restauração da Mealhada está, na generalidade, pronta a reabrir ao público na próxima segunda-feira, 18 de maio, “com a máxima qualidade e com todas as medidas de segurança inerentes à situação de pandemia devidamente acauteladas”, assegura a Câmara Municipal local, que já disponibilizou – e continuará a disponibilizar – testes à COVID-19 aos funcionários dos restaurantes.

Depois de ter encerrado portas, por uma questão de prevenção, ainda antes de ter sido decretado o encerramento dos estabelecimentos (e de ter funcionado em regime de take-away), a restauração da Mealhada promete reabrir “com a garantia de respeito pelas indicações das autoridades de saúde pública no que se refere a prevenção e combate ao novo coronavírus”.

Além das questões de higienização e distanciamento, todos os profissionais do setor estão a fazer testes à COVID-19, adquiridos pelo Município da Mealhada, sob a orientação da Delegada de Saúde da Mealhada. Tal como é feito com os profissionais de lares e instituições particulares de solidariedade social, estes serão repetidos periodicamente, por forma a garantir a segurança dos profissionais e dos clientes.

Isto mesmo foi acordado numa reunião de um conjunto de proprietários de restaurantes com o presidente da Câmara da Mealhada, Rui Marqueiro. No mesmo encontro com empresários, o autarca informou que o Município está a desenvolver uma campanha nacional, combinando meios como a televisão, rádio e imprensa, a promover o leitão e a restauração da Mealhada, como de resto já havia acontecido, na época de Páscoa, com o serviço de take-away de leitão.

“Estamos a investir alguns milhares de euros em publicidade para transmitir esta mensagem de reabertura, em segurança, da nossa restauração, porque este é um setor absolutamente essencial à nossa economia, do qual dependem muitas famílias. É, por isso, importante que retome a sua atividade, respeitando todas as orientações de saúde. Queremos que a Mealhada volte a ser ponto de paragem obrigatória de muita gente para a degustação do nosso leitão e tudo estamos a fazer para que os clientes o possam fazer na certeza de que estão em segurança”, sublinha Rui Marqueiro.