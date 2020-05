O Município de Oliveira do Bairro tornou-se parceiro do Programa Emergência abem: COVID-19, que vai permitir a mais pessoas carenciadas do concelho terem acesso, de forma 100% gratuita, a medicamentos sujeitos a receita médica e comparticipados pelo SNS – Sistema Nacional de Saúde, em farmácias aderentes.

O investimento do Município no âmbito dos programas abem é agora de cerca de 10 mil euros, correspondente a 50% do montante das comparticipações, a utilizar pelos beneficiários referenciados pelo Conselho Local de Ação Social do concelho de Oliveira do Bairro.

Para além da adesão ao Programa Emergência abem: COVID-19, o Município de Oliveira do Bairro assinou, em dezembro de 2019, um Protocolo de Colaboração com a Associação Dignitude, relativo ao “Programa abem – Rede Solidária do Medicamento”, que contemplava o apoio a 49 famílias do concelho.

Este primeiro protocolo garantiu que os munícipes referenciados, e suas famílias, tivessem acesso ao cartão, que não tem qualquer limite de plafond.

Para Lília Ana Águas, Vereadora da Ação Social, esta “é mais uma medida de apoio às pessoas mais desfavorecidas, precisamente numa altura de grave crise económica e social, que tem que ser combatida com ações concretas e imediatas, ajudando rapidamente quem mais precisa”.