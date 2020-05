As praias do Areão, Labrego e Vagueira (Vagos) e as praias do Palheirão e Tocha (Cantanhede) estão entre as praias de “qualidade de ouro” do país. Nesta lista da Quercus, agora divulgada, o Centro de Portugal é a região com mais praias de “qualidade de ouro” – 110, superando inclusive a região do Algarve.

Na nossa região, destaque ainda, nas praias costeiras, para a praia da Costa Nova (Ílhavo) e, no concelho de Mira, Poço da Cruz e Praia de Mira. Nas 40 praias de interior do Centro insere-se ainda a praia fluvial de Olhos de Fervença (Cantanhede). A praia da Barra (Ílhavo) também figura na lista, como praia de transição.

Para as praias receberem a classificação de “Praia com Qualidade de Ouro”, a água balnear necessita de ter obtido classificações de “Excelente” nas análises da água durante as últimas cinco épocas balneares, de 2015 a 2019. Além disso, em 2019, não poderão ter registado ocorrências ou avisos de desaconselhamento da prática balnear.

Das 110 praias do Centro de Portugal distinguidas pela Quercus (num total nacional de 381 zonas balneares), 68 são costeiras, 40 interiores e duas de transição. Este ano, há mais 14 praias de interior classificadas em relação ao ano passado.

Em relação ao ano passado, o Centro de Portugal tem mais 17 praias selecionadas pela Quercus, o que comprova a crescente qualidade das águas balneares da região.