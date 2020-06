O Drive-i! aconteceu no último fim-de-semana. A iniciativa conquistou o coração das famílias que assistiram, dentro dos carros e em segurança, à primeira sessão de “Canções Difíceis Fáceis de Saber” para automóveis, no parque de estacionamento da ESTGA, em Águeda. Mais uma criação da d’Orfeu AC

O público tinha saudades de concertos e as artistas tinham saudades do público. Sem sair do conforto do carro e cumprindo todas as normas de saúde pública, as famílias puderam voltar a assistir a um espetáculo ao vivo. A lotação estava esgotada há vários dias e as viaturas começaram cedo a chegar ao parque da ESTGA, a tempo de estacionar nesta inventada sala de espetáculos. À entrada, nos para-brisas, os espetadores receberam as instruções com a frequência a sintonizar, ficando os autorrádios de imediato ligados à emissão Drive-i!. Estava tudo pronto.

Os mais pequenos saltaram para os bancos da frente e, ao colo dos pais, no interior dos carros, espreitaram para o palco, onde surgiram três meninas com roupas às riscas: Laura Rui (voz), Catarina Valadas (flauta, ukulele e voz) e Sónia Sobral (acordeão). As “Canções Difíceis Fáceis de Saber”, uma criação d’Orfeu AC, foram absorvidas por toda a família durante 45 deliciosos minutos.

No final, as palmas deram lugar às buzinas e o público não podia ter saído mais feliz desta primeira experiência de Drive-i!. A sessão de domingo, devido à ameaça de chuva, foi adiada. A organização comunicará, em breve, uma nova data.

O “Drive-i!” é uma iniciativa da d’Orfeu AC, em parceria com o Município de Águeda e com a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda.