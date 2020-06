A Câmara Municipal de Cantanhede avançou para a compra de material de proteção para as crianças e profissionais de educação, como forma de prevenção contra a Covid-19 na reabertura do ensino pré-escolar.

Desta forma, procedeu à entrega de equipamento de proteção individual (luvas, batas, toucas, gel, cestos para limpeza do calçado, viseiras) a todos os profissionais que trabalham nos jardins de infância da rede pública.

Refira-se que no passado dia 1 de junho reabriram os estabelecimentos de educação pré-escolar, quinze dias depois da reabertura das creches e do regresso parcial às atividades letivas presenciais pelos alunos do 11.º e 12.º anos e 2.º e 3.º anos dos cursos de dupla certificação.



Ler mais na edição impressa ou digital