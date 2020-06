A Câmara Municipal da Mealhada inaugurou esta segunda-feira, dia 1 de junho, o Jardim de Infância do Canedo, na freguesia da Pampilhosa. As obras de remodelação e ampliação custaram 162 mil euros.

Foi um primeiro dia duplamente diferente para as crianças da povoação do Canedo. Um regresso condicionado pelas medidas de proteção e de segurança inerentes à Covid-19, mas um regresso a uma casa nova, que preenche as diversas necessidades das crianças, quer lúdicas, quer pedagógicas. Este jardim de infância é frequentado por mais de uma dezena de crianças, apoiadas por educadora de infância e auxiliar de ação educativa, bem como por docentes contratados pela autarquia que complementam as atividades letivas nas áreas de inglês, atividade física e música.

Com os trabalhos de remodelação e ampliação executados, que ascenderam a 162 mil eruos, foi possível criar uma sala de atividades na valência de Jardim de Infância e, para além da sala de atividades, todos os espaços necessários à atividade letiva, no cumprimento do Despacho Conjunto 268/97 de 25 de agosto, nomeadamente, sala polivalente, copa/cozinha, gabinete técnico, instalações sanitárias, incluindo uma adequada para pessoas com mobilidade reduzida, parque infantil e espaço destinado a pequena horta.

Foram executadas, de raiz, as diversas infraestruturas necessárias ao funcionamento do jardim de infância, nomeadamente o sistema de climatização constituído por piso radiante, a preparação de águas quentes sanitárias, com apoio de coletor solar, e a rede de dados dotada de fibra ótica.

Esta intervenção no Jardim de Infância do Canedo está inserida numa empreitada da Câmara Municipal da Mealhada que inclui também remodelações nos jardins de infância do Carqueijo, na freguesia de Casal Comba, e de Casal Comba, num investimento global que ultrapassa os 605 mil euros (incluindo empreitada e equipamentos). O Jardim de infância do Carqueijo abriu em março passado e o de Casal Comba reabre no início do próximo ano letivo (2020/2021).

Rui Marqueiro, presidente da Câmara municipal da Mealhada, desejou as maiores felicidades a toda a comunidade educativa que está, por estes dias, a regressar à atividade. “Temos orgulho em dizer que o nosso parque pré-escolar está, praticamente, todo requalificado. A Educação é, para este executivo, uma área prioritária porque, não me canso de dizer, as crianças são o futuro e, portanto, a base da nossa sociedade. O dia de hoje só não é mais feliz devido à situação de pandemia que aflige muitas famílias e profissionais da comunidade educativa”, referiu o autarca.