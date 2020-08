A Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) alerta a população em geral para falsos telefonemas que estão a ser realizados em nome deste instituto público e evocando o rastreio do cancro da mama.

Denúncias recebidas no Gabinete do Cidadão da ARSC dão nota que os telefonemas estão a ser feitos por pessoas do sexo feminino, que se apresentam como responsáveis pelo rastreio do cancro da mama da ARSC.

Durante os telefonemas são pedidas informações várias relacionadas com pormenores de roupa interior e fotos.

A ARSC informa as cidadãs e os cidadãos que a convocatória para o rastreio do cancro da mama, da sua responsabilidade e da Liga Portuguesa Contra o Cancro, não se processa telefonicamente, pelo que qualquer contacto que venham a receber por essa via é falso e deve ser denunciado junto das autoridades.