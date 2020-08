O Bispo de Aveiro, D. António Moiteiro, acaba de fazer as nomeações de padres, diáconos e outros responsáveis paroquiais para 2020/21 na diocese.

Nas mudanças, destaque para a nomeação de Leonel Abrantes como pároco da Barra (Sagrada Família), mantendo os encargos pastorais do departamento da pastoral da Juventude, e Diretor do Centro Universitário Fé e Cultura. Já o padre João Carlos de Almeida Carvalho foi nomeado vigário judicial adjunto, mantendo a paroquialidade de Troviscal (S. Bartolomeu), Amoreira da Gândara (S. Martinho) e Ancas (Nossa Senhora da Assunção).

Ainda pela região, o diácono Manuel Carvalhais foi destacado para ajudante do Tribunal Diocesano e colaborador pastoral das paróquias de Vagos (S. Tiago) e Ouca (S. Martinho).

Para a Pastoral Familiar o padre António Torrão da Cruz (Arcos-Anadia) passa a assistente espiritual da Equipa Diocesana de Preparação para o Matrimónio, cuja equipa será nomeada no início do ano pastoral.

Foram feitas, ainda as seguintes nomeações na diocese:

Ângelo Manuel Pereira da Silva – Pároco da paróquia de Cacia (S. Julião), mantendo os encargos pastorais de Penitenciário diocesano, Assistente das Oficinas de Oração e Vida e Movimento dos Convívios Fraternos.

Gustavo André da Silva Fernandes – Pároco da paróquia da Costa Nova (Nª Sª da Saúde), em acumulação com as paróquias da Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo, sendo dispensado de membro da Secretaria Episcopal.

Joaquim Martins – Pároco da paróquia de Salreu (S. Martinho) e Assistente Espiritual da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital Visconde de Salreu – Centro Hospitalar do Baixo Vouga, mantendo-se membro do Secretariado da Educação Cristã.

José Andrade, sacerdote da diocese de Benguela e em missão de estudos na Universidade de Aveiro – Colaborador Pastoral das paróquias de Branca (S. Vicente) e Ribeira de Fráguas (S. Tiago).

João Marques Ferreira dos Santos – Diretor do Serviço Diocesano das Vocações, Acolhimento e Formação Espiritual, acumulando com o serviço de Reitor do Seminário de Santa Joana de Aveiro.

Manuel Joaquim Estêvão da Rocha – Delegado Diocesano para o Diaconado Permanente, continuando a ser o Vigário Geral da Diocese.

Alberto Nestor Camões Rodrigues Sobral – Capelão do Carmelo de Cristo Redentor, em Aveiro, mantendo todas as outras missões que lhe estão confiadas.

José Arnaldo Simões – Capelão da Santa Casa de Misericórdia de Aveiro

José André dos Santos Ferreira – Coordenador da Livraria de Santa Joana e das Edições Tempo Novo, continuando como Vigário Paroquial de São Salvador de Ílhavo.

Para a Equipa Diocesana de Pastoral Familiar será o padre Abílio Manuel Ferreira Araújo o assistente espiritual.

As tomadas de posse serão coordenadas com os respetivos arciprestes e deverão ocorrer até ao fim de setembro.