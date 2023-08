(Foto) Bispo de Aveiro, D. António Moiteiro

A Diocese de Aveiro acaba de dar a conhecer as nomeações pastorais para 2023/24, onde se destaca a acumulação de paróquias para o padre Mário Ferreira, de Oiã, que passa agora a ser também, o pároco de Fermentelos. Note-se, igualmente, a nomeação do padre Victor Gabriel Santos para vigário paroquial destas duas paróquias do arciprestado de Oliveira do Bairro.