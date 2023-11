Antigo Bispo de Aveiro, D. António F. dos Santos, pode ser canonizado em breve

A abertura do processo de canonização do antigo Bispo de Aveiro, D. António Francisco dos Santos, pode ser uma forte possibilidade em breve, estando nas mãos do atual Bispo do Porto, D. Manuel Linda, os procedimentos para a abertura deste processo.

A canonização de D. António Francisco dos Santos, que morreu aos 69 anos quando exercia as funções de Bispo do Porto, foi defendida pelo cónego José Guedes, da Diocese de Lamego, na primeira missa do novo cardeal português, Américo Aguiar, em Setúbal.

Uma vez que já passaram cinco anos sobre a morte do antigo bispo, estão reunidas as condições mínimas para a abertura deste processo.

O cónego José Guedes, que, à semelhança de D. António Francisco dos Santos é da Diocese de Lamego, acabou por deixar este desafio a Américo Aguiar, também ele muito próximo do antigo bispo de Aveiro e do Porto.

D. António Francisco, que dirigiu a diocese de Aveiro entre 2006 e 2014, faleceu a 11 de setembro de 2017, no Porto. Foi localmente homenageado por várias vezes, nomeadamente pela atribuição do seu nome a uma avenida aveirense e a criação de uma rotunda com a imagem de “São Rafael e o Menino”.

Recorde-se que D. António Francisco aceitou o convite para ser diretor de uma edição do Jornal da Bairrada, a 7 de janeiro de 2010, onde destacou o “valor e importância da comunicação social como sinal de mudança para um mundo novo”.