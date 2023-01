Sinos tocam a finados esta quinta-feira no funeral do Papa Emérito Bento XVI

Os sinos das nossas paróquias vão tocar a finados na próxima quinta-feira aquando do funeral do Papa Emérito Bento XVI, conforme pediu o Bispo de Aveiro, António Moiteiro, em nota oficial da diocese, onde pede também a todos os sacerdotes que “nas eucaristias deste fim de semana dirijam a Deus uma prece especial pelo Papa Emérito”.

Reagindo à morte de Bento XVI, António Monteiro, que foi escolhido para a Diocese de Aveiro pelo papa emérito, lembra dois pensamentos que entende ser a síntese da sua vida e da sua obra: «No início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma Pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo». E «a fidelidade no tempo é o nome do amor; de um amor coerente, verdadeiro e profundo a Cristo Sacerdote», cita.

“Todo o seu pensamento foi a afirmação de que a religião e a ciência, a fé e a razão não se opõem, mas complementam-se mutuamente”, refere o Bispo de Aveiro.

Para António Moiteiro, ao Papa Bento XVI “unem-me sentimentos afetivos de admiração e de veneração porque foi ele, apesar das minhas debilidades, que me escolheu, em 2012, para sucessor dos apóstolos”.

E lembra as palavras que então dirigiu em Castel Gandolfo: «O Bispo, primeira testemunha da fé, acompanha o caminho dos crentes, oferecendo o exemplo de uma existência vivida no abandono confiante em Deus. Portanto, para ser mestre autorizado e arauto da fé, ele deve viver na presença do Senhor, como homem de Deus. O vosso compromisso pessoal de santidade vos conduza a assimilar cada dia a Palavra de Deus na oração e a alimentar-vos da Eucaristia, para haurirdes desta mesa dúplice a linfa vital para o ministério».