Visita Pastoral levou Bispo de Aveiro à redação do JB

O Bispo de Aveiro, D. António Moiteiro, no âmbito da visita pastoral que está a fazer ao Arciprestado de Oliveira do Bairro, visitou as instalações do Jornal da Bairrada, no passado dia 22.

Acompanhado pelo pároco Francisco Melo e por Agostinho Monteiro, dos conselhos económico e pastoral, D. António Moiteiro, que semanalmente segue o nosso trabalho, quis conhecer a redação e interagir com a equipa, nesta passagem pela Paróquia de Oliveira do Bairro.

Por entre encontros com a Câmara, empresas, associações e visita a doentes e idosos, o Bispo de Aveiro aproveitou para auscultar as dificuldades, desafios e oportunidades do nosso jornal e da comunicação social, em geral, deixando uma palavra de esperança para quem tem a “nobre missão de comunicar”, num mundo cada vez mais sedento de diálogo e de tolerância.

D. António Moiteiro, através da diretora do Jornal da Bairrada, Oriana Pataco, ficou a conhecer a edição daquela semana, em vésperas de distribuição aos nossos leitores, assim como se inteirou de algumas iniciativas do JB.

Entre os projetos apresentados, o Bispo de Aveiro elegeu e enalteceu um deles em especial: “O JB vai à Escola”. Esta iniciativa, que tenta combater a desinformação e as “Fake News” junto dos jovens em idade escolar em toda a Bairrada, agradou a D. António Moiteiro, ao considerar esta também “uma missão importante para separar o trigo do joio neste imenso mundo digital onde vivemos e onde tudo circula a uma velocidade incrível”.

A última edição das “500 Maiores Empresas da Bairrada” foi também uma das publicações eleitas do bispo, regozijando-se pelo dinamismo empresarial da nossa região.