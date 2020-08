A Associação Rota da Bairrada reabre amanhã, dia 1 de agosto, o seu já habitual Espaço “Pop-up” Bairrada na Praia da Vagueira (Largo Parracho Branco).

Cumprindo as recomendações da DGS, este espaço vai estar aberto de terça-feira a domingo, para promover a oferta turística da região e receber os veraneantes desta praia. Um espaço que reabre com o selo ‘Clean & Safe’, atribuído pelo Turismo de Portugal.

Os Espaços Bairrada têm como objetivo a promoção turística da Região da Bairrada, integrando programas de visita que levam o visitante a conhecer as vinhas e a identidade bairradina, ao mesmo tempo que disponibiliza o serviço de aluguer de bicicletas, provas de vinhos, workshops e degustação de produtos regionais (vinhos, espumantes, doces regionais e sandes de leitão).

Pretende-se que seja um espaço onde residentes e turistas desfrutem de momentos agradáveis e de convívio em torno da cultura da Bairrada, onde até os mais pequenos contam com o Bairrada dos Pequeninos.

Paredes meias está o Posto de Turismo da Praia da Vagueira, sob a égide da Câmara Municipal de Vagos, espaço este que, igualmente, cumpre de uma forma escrupulosa todas as normas impostas pela DGS para fazer face à pandemia, por isso também detentor do selo “Clean and Safe”. Ali poderá ser informado de tudo o que diga respeito à atividade turística em Vagos. O que visitar, o que e onde comer e o que não pode perder na sua visita ao concelho lá se encontra espelhado.

Salientamos a reforço da oferta de programas de visita que permitem ao visitante poder escolher e reservar um passeio por Vagos, mas também por outros pontos de interesse na região como seja o Bussaco, termas, caves e adegas e muito mais.

A Associação Charcos e Companhia disponibiliza também neste Espaço Bairrada informação sobre o “Roteiro dos Carvalhos”. Este roteiro está sob forma de mapa, com localização e informação de 12 carvalhos de relevo ecológico, cultural e paisagístico no concelho.