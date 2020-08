A Câmara Municipal de Cantanhede foi surpreendida, durante a tarde de ontem, quarta-feira (19 agosto), com o abate de pinheiros centenários saudáveis no parque de merendas das Berlengas. A ordem foi dada pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que há mais de dois anos ainda não respondeu à autarquia, que havia pedido autorização para fazer a limpeza dos pinheiros queimados no incêndio de 2017.

A presidente da edilidade, Helena Teodósio, já questionou o ICNF sobre a situação. Importa referir que a autarquia, ainda no início do mês de julho, enviou um alerta para situações graves ao longo da ciclovia de acesso à Praia da Tocha, onde existem pinheiros secos que, diariamente, vão caindo para os locais onde passam pessoas, colocando em risco a segurança de todos os utilizadores.

“É lamentável o que se passou, porque não fomos avisados previamente e os nossos serviços têm andado a monitorizar a zona por causa da queda de pinheiros”, afirma Helena Teodósio, frisando que “o INCF devia ter tomado a decisão de fazer uma limpeza aos pinheiros que apresentam perigo para as pessoas e não estes que estavam saudáveis”.

A presidente da autarquia não entende a ausência de respostas às comunicações que vão saindo da Câmara Municipal e exige uma explicação dos responsáveis do ICNF. “Queremos uma resposta clara a esta situação, até porque a Câmara e a Junta de Freguesia, ao contrário do que fazem circular, não tiveram responsabilidades neste assunto e é exigido que a instituição venha esclarecer este atentado ambiental, ainda para mais em plena época balnear e quando o parque de merendas até estava a ser utilizado por muitas pessoas”, salientou a autarca, garantindo que “vamos até às últimas consequências para obtermos uma resposta séria e credível, porque o que fizeram é um sinal de desleixo, incompetência e um autêntico ataque ambiental”.

A autarquia assegura que vai até onde for preciso para ter uma resposta oficial do ICNF ou do Estado sobre esta matéria, que “delapidou um parque de merendas que, entre a primavera e o verão, é utilizado por milhares de pessoas”.