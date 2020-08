Numa iniciativa conjunta das Freguesias de Valongo do Vouga e Trofa, Segadães e Lamas do Vouga, com o apoio da Câmara Municipal de Águeda, está a ser desenvolvido um Procedimento de Delimitação Administrativa (PDA), que visa estabelecer o limite administrativo entre freguesias, que está errado na Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP).

“Considerando todas as questões administrativas e sociais que os erros de delimitação territorial têm acarretado ao longo dos anos, é assim fundamental a clarificação do território, quer para atos de gestão das freguesias quer para a resolução dos problemas que daí advêm para os cidadãos”, refere nota da autarquia.

Segundo a mesma fonte, para além dos trabalhos desenvolvidos pela Câmara e Juntas de Freguesia, foram várias as pessoas que, de forma voluntária e participada, ajudaram na identificação do limite territorial, “ora prestando informações, ora facultando documentação que atestava a relação de um determinado prédio com a respetiva freguesia.”

Não obstante o trabalho técnico já realizado, todos os interessados podem participar, analisando, e eventualmente discutindo, a proposta de limite administrativo. Esta proposta está disponível no serviço municipal “Eu Participo”, em https://euparticipo.cm-agueda.pt/.