A Câmara Municipal de Águeda aprovou, esta sexta-feira, em reunião do executivo, a abertura do concurso público para a requalificação e ampliação do Centro de Saúde de Águeda, por 1.125.750 euros (acrescidos de IVA), contando com apoio de fundos comunitários ao abrigo do Programa Operacional Regional Centro 2020.

“O Centro de Saúde de Águeda precisava desta intervenção de fundo e, para além de resolver alguns dos problemas existentes, como infiltrações e questões técnicas, esta obra vai melhorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde e de atendimento dos utentes”, começou por dizer Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda, acrescentando que o edifício será ampliado e permitirá criar novas áreas.

O edifício, predominantemente de um piso, possui uma área de implantação de 1.235 metros quadrados, que irá ser ampliado em 372 metros quadrados e será repensado para albergar novas funcionalidades. Dispõe ainda de uma ala no piso superior, com 255 metros quadrados que será mantida.

Segundo a autarquia, o Centro de Saúde de Águeda será objeto de várias intervenções/alterações, para melhorar a eficiência das instalações e qualificar as condições existentes, requalificando o interior do edifício. As áreas de direção, gabinetes médicos e salas de espera foram ajustadas, com espaços mais amplos e com condições de mobilidade mais eficientes, para além de que a ampliação prevista permitirá ter mais e maiores gabinetes.

Foram introduzidos novos espaços, nomeadamente gabinetes de Psicologia, Nutricionista, Saúde Oral e Assistência Social. Também foram idealizados, entre outros, um ginásio terapêutico, uma sala de pessoal, um espaço para tratamento de roupa, tratamento de pensos e uma sala para feridas/pé diabético.

A ampliação da ala voltada a Sul trará novos espaços: Saúde Materna, Saúde Infantil, Sala de Aerossóis, Sala de Amamentação e uma sala para secretariado.

No setor de consultas em isolamento, a Norte, também através de uma ampliação, foi projetada uma zona de instalações técnicas, permitindo ainda ter uma antecâmara, uma sala de espera com instalações sanitárias para utentes, uma sala de tratamentos, dois gabinetes médicos, uma sala de atendimento e uma adufa.

Por sua vez, o novo volume projetado, a Norte, contempla uma garagem e permite, também, a introdução de novos espaços, destinados a farmácia avançada: injetáveis de grande volume, inflamáveis, medicamentos gerais, medicamentos em câmara frigorífica, estupefacientes/psicotrópicos em cofre, material de limpeza e, por fim, receção/expedição/conferência de inventário e respetiva instalação sanitária de apoio. De modo a unir o existente e a ampliação, foi criada uma cobertura, formando um alpendre, que dota e qualifica a entrada de consulta em isolamento.

Quanto à ala existente no primeiro piso, será mantida, apenas se intervindo ao nível da envolvente externa (fachadas, vãos exteriores e coberturas).

O programa funcional do Centro de Saúde de Águeda contempla seis unidades operativas: USF Águeda Mais Saúde; Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados; Unidade de Saúde Pública; apoios comuns; Unidade de Cuidados na Comunidade; e Consulta em Isolamento