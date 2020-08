O Presidente da Câmara Municipal de Águeda entregou, na passada sexta-feira, as chaves de todos os espaços das novas residências universitárias da ESTGA – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda à Universidade de Aveiro.

“Com as obras concluídas, as residências universitárias estão prontas para serem utilizadas no próximo ano letivo”, disse Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda, no momento da entrega simbólica das chaves a Alexandra Queirós, vice-reitora da Universidade de Aveiro.

Recorde-se que a requalificação das residências universitárias, localizadas na Rua Comandante Pinho e Freitas, implicou um investimento de 592.862,70 euros e envolveu dois tipos de intervenção: obras de construção de raiz (novo edifício autónomo) e obras de restauro (executadas nos edifícios e anexo existentes).

O complexo é composto por quatro edifícios, sendo que dois são blocos de apartamentos, com dois pisos cada (rés-do-chão e 1.º andar), que disponibilizam um total de 63 camas; um outro é um espaço polivalente, situado nas traseiras destes blocos (com casa-de-banho, lavandaria e zona técnica); e o outro, na zona lateral do complexo, destina-se a escritório e a uma zona de entrega de roupa.

Quanto aos edifícios centrais são constituídos por oito apartamentos, sendo que cada um tem quatro quartos duplos (à exceção de um quarto num dos apartamentos, que é simples e destina-se a pessoas com mobilidade reduzida), cozinha com copa, três casas-de-banho (uma completa, uma com duche e outra de serviço) e uma zona de entrada onde está disposta uma pequena área de estudo. O complexo tem quatro lugares de estacionamento, sendo um para pessoas com mobilidade reduzida.