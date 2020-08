A Câmara Municipal de Águeda, a Associação Nacional das Farmácias (ANF) e a Associação Dignitude vão assinar esta terça-feira, 18 de agosto, em Águeda, um protocolo que, pela primeira vez a nível nacional, prevê a comparticipação por parte de uma autarquia do serviço de preparação individualizada da medicação.

O serviço é destinado a doentes crónicos e idosos que estejam a tomar vários medicamentos de uso continuado e que não tenham qualquer outro apoio institucional.

No serviço de preparação individualizada da medicação, o farmacêutico organiza os medicamentos num dispositivo de múltiplos compartimentos, selado de forma estanque e descartado após a utilização.

Contribuir para uma redução dos erros de administração de medicação prescrita devido a confusão, duplicações e/ou esquecimentos, facilitando assim os cuidados aos doentes e seus cuidadores, é o principal objetivo deste serviço.

A cerimónia de assinatura, que terá início às 11h30, contará com as presenças do presidente da Câmara de Águeda, Jorge Almeida, do presidente da Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga, Pedro Joaquim Marques, do presidente da ANF, Paulo Cleto Duarte, e da presidente da Associação Dignitude, Maria de Belém Roseira.