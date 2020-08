Daniela Guerra, atleta da secção de Ar livre e Aventura da Associação Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense, para testar a forma física após ter continuado a treinar, nesta paragem competitiva, provocada pela pandemia de Covid – 19, irá juntamente com alguns colegas de equipa e amigos (também atletas), percorrer o itinerário que os levará de Cantanhede ao Santuário de Fátima.

Esta “maratona”, terá início hoje, às 22h, com partida da Praça Marquês de Marialva, na cidade de Cantanhede, prevendo-se terminar no dia seguinte, pelas 11h, em pleno recinto do Santuário da Cova de Iria.

A acompanhar os atletas, que se propuseram para vencer este “ultra – desafio” irá uma vasta equipa de apoio, que se fará transportar em duas viaturas da Sociedade Columbófila.