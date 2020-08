A Câmara Municipal de Aveiro, em estreita parceria com a AveiroBus, irá disponibilizar entre hoje, dia 21, e domingo, 23, um circuito especial de travessias com a redução do preço dos bilhetes em 50%, para os festivaleiros que se deslocarem a pé, de bicicleta ou de autocarro (linha 13), facilitando desta forma as acessibilidades a São Jacinto, e a participação na 4.ª edição do “Festival Dunas”.

Durante os três dias, o transporte fluvial assegurará a travessia do Forte da Barra para São Jacinto, com horários especiais durante todo o dia, destacando-se os horários alargados de regresso ao Forte da Barra ao final da noite.

Aeroshow marca primeiro dia de Festival

Sexta-feira, dia 21 de agosto, marca o início da edição 2020 do Festival, uma edição especial adaptada ao momento que vivemos de combate à pandemia do Coronavírus / Covid-19.

Neste primeiro dia o destaque vai para o primeiro de dois espetáculos do “Aeroshow” (sexta e sábado), sempre às 23h, onde dois planadores ingleses farão acrobacias aéreas sincronizadas com um espetáculo piromusical, num momento único no céu da baía de São Jacinto, que deixará os espetadores maravilhados.

Antes, pelas 17h, o Dj Moniz terá a honra de inaugurar o Palco Ondas, localizado na praia de São Jacinto, num Sunset “Ondulado”, que se repetirá nos três dias do evento.

Ao longo de todo o dia 21 será possível experimentar várias atividades desportivas e relacionadas com a bicicleta, que aliadas a ações de sensibilização ambiental irão permitir a todos os participantes desfrutar do território de São Jacinto, com especial destaque para a Avenida Marginal, que se encontrará fechada ao trânsito durante todo o Festival.

Mais informações em: https://www.festivaldunassaojacinto.pt/