O Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga receberá, nos próximos dias 5 e 6 de setembro, uma exposição de modelismo ferroviário. Esta mostra, que conta com a colaboração do grupo Módulos de Comboios do Norte, pretende assinalar os 109 anos do ramal de Aveiro – Linha do Vouga (que se comemoram no dia 8 de setembro).

“Esta é uma oportunidade para conhecer não só esta exposição como o próprio museu e todas as locomotivas aí expostas, que são um património histórico ímpar e uma referência na região”, referiu Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Águeda, apelando a que as pessoas que queiram aceder a esta proposta de enriquecimento cultural o façam com todos os cuidados que as atuais circunstâncias exigem.

O Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga, fundado em 1981 e situado na segunda estação do ramal de Sernada, integra a rede museológica do Concelho de Águeda, sendo gerido no quadro de um protocolo de gestão partilhada entre a Câmara Municipal de Águeda e a Fundação do Museu Nacional Ferroviário.

O Museu está aberto de terça-feira a domingo, das 10 às 13 horas e das 14.30 às 17.30 horas. Neste momento e tendo em linha de conta as atuais exigências de contenção social, é obrigatório o uso de máscara, desinfetar as mãos à entrada e saída do Museu e respeitar o distanciamento de dois metros, para além de que não é permitido tocar nos objetos, veículos, expositores e outras superfícies do espaço museológico. O acesso aos espaços é orientado por um técnico, devendo ser respeitado o circuito da visita.

Os interessados em conhecer o Museu poderão fazer uma marcação antecipada através dos e-mails diana.lemos@cm-agueda.pt ou manuela.almeida@cm-agueda.pt ou ainda ligando para o número de telefone 234 180 120.