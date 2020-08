O Município de Oliveira do Bairro vai intervir na Rua da Pedreira, via que liga as freguesias de Oiã e Palhaça, num investimento estimado em 321 mil euros.

A empreitada será realizada desde o entroncamento da estrada EN333 até ao cruzamento para a Limeira (perto de Malhapão), numa extensão de 2,2 km. Para além da Rua da Pedreira, os trabalhos passarão ainda pela Rua Nova, Rua do Grou, Travessa do Grou e Travessa do Juncal.

Esta intervenção contempla a reabilitação integral do pavimento das faixas de rodagem, com execução de alargamentos em alguns troços e retificação de curvas, infraestruturas da rede de águas pluviais e sinalização horizontal e vertical. O prazo de execução da empreitada é de 90 dias.

De acordo com Duarte Novo, Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, “o concurso público já foi lançado, para uma empreitada há muito aguardada pela população do Concelho, tendo em conta o mau estado da via”.

Recorde-se que o Município de Oliveira do Bairro vai investir, neste ano de 2020, cerca de 2 milhões de euros em pavimentações de estradas, por todo o Concelho.

A extensão das intervenções de pavimentação e reestruturação das vias será de cerca de 30 km, em todas as quatro freguesias que constituem o concelho de Oliveira do Bairro, sendo que algumas delas foram já concluídas no primeiro semestre deste ano.

A pavimentação e restruturação das principais vias municipais do Município é, segundo Duarte Novo, “uma aposta no desenvolvimento económico e social do concelho, que se quer moderno e sustentável, só possível porque conseguimos, em apenas dois anos, alcançar uma situação financeira que nos permite libertar verbas para investimentos desta dimensão”.