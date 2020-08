A música ao vivo está de regresso ao Quartel das Artes, em Oliveira do Bairro, com o ciclo de concertos “Noites do QA”, com carácter solidário e de apoio aos profissionais da área musical.

Os espetáculos vão decorrer em quatro sextas-feiras, entre 21 de agosto e 11 de setembro, no terraço do Quartel das Artes, aproveitando aquele espaço aberto para receber vários projetos musicais dos mais variados estilos, como o jazz, fado ou folk, entre outros.

Os bilhetes para cada noite de espetáculo, que contará com dois ou três projetos musicais do Concelho de Oliveira do Bairro, terão um valor de 7,5€ e poderão ser comprados no dia ou antecipadamente na bilheteira do Quartel das Artes.

Lília Ana Águas, vereadora da Cultura do Município de Oliveira do Bairro, traçou dois objetivos para a iniciativa, que passam pela “solidariedade e apoio social, tendo em conta que as receitas da bilheteira serão entregues às IPSS do concelho, e pelo apoio à cultura e aos músicos locais, uma vez que os projetos musicais escolhidos são todos do concelho”.

Sobre as questões sanitárias, relativas à pandemia da COVID-19, a autarca referiu que “todas as normas da Direção-Geral de Saúde para este tipo de eventos serão cumpridas na íntegra, de forma rigorosa e profissional”. “Sendo um espaço ao ar livre, definimos uma lotação máxima de 60 pessoas, com uso obrigatório de máscara e controlo de temperatura à entrada”, explicou Lília Ana Águas.

Para além da componente mais solidária, Lília Ana Águas destaca ainda que “o Noites do QA vai marcar o reinício da programação regular do Quartel dos Artes, que estamos a preparar tendo em conta as normas sanitárias da Direção-Geral de Saúde e as perspetivas de evolução da pandemia”.