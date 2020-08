Já estão no terreno as obras de requalificação do espaço público da Rua Dr. Alberto Tavares de Castro, em Oliveira do Bairro, dá conta a Câmara Municipal nas suas redes sociais.

Recorde-se que esta obra é uma das três intervenções que integram o Plano de Regeneração Urbana de Oliveira do Bairro, que se junta à que está atualmente a ser realizada na Rua dos Bombeiros e Rua António Oliveira e Rocha, junto à Estação da CP, e à intervenção já concluída na Rua Cândido dos Reis.

“Tal como aconteceu na Rua Cândido dos Reis, é objetivo geral desta intervenção melhorar e embelezar o espaço público em ambiente urbano e beneficiar a circulação pedonal, formalizando e ordenando ainda os espaços de estacionamento, entre outras questões que vão ser melhoradas”, refere aquela nota da autarquia.

Admitindo que os trabalhos vão trazer naturais constrangimentos, especialmente para os moradores e para quem ali trabalha ou precisa de utilizar os serviços disponíveis ao público, a Câmara assegura que tem trabalhado com a empresa responsável pela empreitada “para que a intervenção seja feita de forma a causar o mínimo de constrangimentos possível, estando totalmente recetiva a ouvir sugestões de todos os moradores e comerciantes nesse sentido”.