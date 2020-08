Já se iniciaram os trabalhos de requalificação do espaço público da Rua Dr. Alberto Tavares de Castro, em Oliveira do Bairro, no valor de cerca de 1,1 milhões de euros.

Esta empreitada é uma das três intervenções que integram o Plano de Regeneração Urbana de Oliveira do Bairro, que se junta à que está atualmente a ser realizada na Rua dos Bombeiros e Rua António Oliveira e Rocha, junto à Estação da CP da cidade, e à intervenção já concluída na Rua Cândido dos Reis.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Duarte Novo, a intervenção “abrange a Rua Dr. Alberto Tavares de Castro, a Rua Manuel Simões Barata e uma parte do Largo do Adro, numa área de aproximadamente 8.570 m2”.

“Tal como aconteceu na Rua Cândido dos Reis, temos como objetivo geral desta intervenção melhorar e embelezar o espaço público e beneficiar a circulação pedonal, formalizando e ordenando ainda os espaços de estacionamento”, explicou o autarca.

Outras ações a concretizar vão passar pelas definições de medidas de acalmia de tráfego e de canal de circulação pedonal e automóvel, eliminação de barreiras urbanísticas, reformulação dos atravessamentos pedonais e a reformulação da rede de drenagem de águas pluviais, rede de abastecimento de água, rede de telecomunicações, rede de alimentação elétrica e iluminação pública.

Apelo à compreensão de todos

Relativamente aos “naturais constrangimentos que este tipo de intervenções acaba sempre por provocar”, Duarte Novo deixa “um apelo à compreensão dos moradores, comerciantes e utilizadores da Rua Dr. Alberto Tavares de Castro”, explicando que “tudo está a ser feito com a empresa responsável pela empreitada para que a intervenção seja feita de forma a causar o mínimo de constrangimentos possível”.

“Estou certo que, no final da obra, todos vão concordar que valeu a pena passar por este período e que, em especial, os moradores e comerciantes sairão valorizados com a “nova” Rua Alberto Tavares de Castro”, acrescentou o autarca.

Apesar de não estar inserida nesta empreitada, a Rua Maestro Alfredo Rodrigues, que entronca com a Rua Dr. Alberto Tavares de Castro, será também, muito brevemente, alvo de intervenção, de acordo com Duarte Novo.

Os trabalhos da primeira fase da empreitada de requalificação do espaço público da Rua Dr. Alberto Tavares de Castro estão centrados no troço entre a ligação à Alameda da Cidade e o entroncamento com a Rua Professor António Joaquim Carvalho.