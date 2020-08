A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro vai comparticipar a 100% o custo dos cadernos de fichas para todos os alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico. Esta iniciativa, implementada pela primeira vez no Município em 2019, vai beneficiar 835 alunos do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, com um custo estimado em 30 mil euros.

Lília Ana Águas, vereadora da Educação e Ação Social, apresentou a medida na última reunião de câmara, realizada no dia 30 de julho, explicando que os objetivos da autarquia voltam a ser os de “amenizar os elevados encargos financeiros que o início do ano escolar traz às famílias, especialmente numa altura de grande incerteza e de crise económica e social, sendo mais uma medida para combater a exclusão social e promover a igualdade de oportunidades para todas as crianças”.

Para beneficiar deste apoio, os encarregados de educação dos alunos do 1.º Ciclo devem adquirir os cadernos de fichas de Português, Matemática, Estudo do Meio e Inglês, preferencialmente em livrarias do concelho de Oliveira do Bairro, e pedir a respetiva fatura com o nome e nr.º de contribuinte do aluno, para depois a entregar nos Serviços de Educação da autarquia, de forma a serem posteriormente reembolsados.

Esta informação será enviada diretamente a todos os encarregados de educação dos alunos abrangidos por esta medida, através do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, de forma a garantir que todos possam usufruir desta iniciativa da autarquia.