O pároco de Oliveira do Bairro e Palhaça, Francisco Melo, em missão da diocese em S. Tomé e Príncipe, está de regresso a Oliveira do Bairro, mas vai voltar para aquela missão em áfrica.

O pároco, que deverá ficar na ílha do Príncipe durante mais um ano, fala-nos das razões desta mudança de planos, das vivências em solo africano e do futuro das paróquias de que é responsável no concelho de Oliveira do Bairro.

´Não perca na próxima edição de 13 de agosto do JORNAL DA BAIRRADA, a entrevista com Francisco Melo.

“Deus pregou-me uma partida em S. Tomé e Príncipe” e “Estou magro, mas alimento-me bem, não passei fome por lá”. São algumas das expressões de Francisco Melo, para ler na próxima semana.