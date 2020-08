Padre Francisco Melo vai regressar a São Tomé e Príncipe - Jornal da Bairrada

O pároco de Oliveira do Bairro e da Palhaça, em missão da diocese na ílha do Príncipe desde dezembro passado, está de regresso a Portugal mas parte ainda este mês para prolongar aquela missão, previsivelmente por mais um ano. Francisco Melo, que acabou por ficar mais tempo do que o inicialme...