A secção de Patinagem Artística da Associação Recreativa e Cultural de Vilarinho do Bairro inicia novo ano letivo a 1 de setembro.

A modalidade iniciou no clube em outubro de 2019. Apesar de os treinos terem sido suspensos devido à pandemia, a equipa não baixou braços e regressou aos treinos assim que foi possível, chegando até a treinar ao ar livre.

Neste momento, contam com quase 30 atletas que treinam em diferentes turmas. Ainda que a pandemia tenha abrandado o crescimento da modalidade no clube, agora está de regresso “ainda com mais força e vontade de crescer”, revelam as responsáveis.

O novo ano letivo inicia já a 1 de setembro e as inscrições estão abertas para todos os rapazes e raparigas a partir dos 3 anos e sem limite de idade. Podem experimentar uma semana gratuitamente para ver se gostam. Os treinos decorrem semanalmente no pavilhão de Vilarinho do Bairro, junto à escola.

Para mais informações podem contactar patinagemvilarinho@gmail.com ou através da página de facebook Patinagem Artística ARCVB.