A Creche Shalom (ABAShalom), de Águeda, vai promover um concerto solidário para apoiar o projeto “Aconchegar” daquela instituição.

A iniciativa está marcada para o próximo dia 25, no Centro de Artes de Águeda, às 21h30 e contará com o projeto ACIDjazz, de José Cid, acompanhado de quatro músicos extraordinários, numa abordagem jazzística, original e surpreendente, da música popular portuguesa, ao fado, à homenagem a Tom Jobim, para além de alguns originais da autoria de José Cid na área do Jazz.

“Possuindo a ABAShalom uma grande proximidade e interligação com a comunidade envolvente, e um conhecimento muito profundo das reais dificuldades que enfrentam e das condições em que as famílias vivem, pretende este projeto, propor atividades diversificadas e diferenciadas de forma a colmatar as necessidades que as mais carenciadas apresentam, e que se refletem na sua vivência diária”, justifica a instituição.

O projeto “Aconchegar” terá ainda o objetivo de “proporcionar, também, um alojamento com um pouco mais de aconchego e condições mínimas para permitir que os agregados familiares vivam com mais segurança e dignidade, pretendendo ainda que adquiram competências pessoais, sociais e profissionais, de forma a garantirem melhores condições para a vivência familiar”, termina a instituição.

Os bilhetes para o concerto estão à venda no CAA e na Ticketline.pt.