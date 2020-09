A Biblioteca Municipal Manuel Alegre tem patente, até dia 26 deste mês, a exposição didática “Património Aquático”.

Esta iniciativa engloba três exposições distintas, nomeadamente uma mostra de caricaturas que surge no âmbito do Projeto Cinco: “5 Municípios. 5 Culturas. 5 Sentidos” (um projeto de programação cultural em rede que envolve os Municípios de Águeda, Idanha-a-Nova, Óbidos, Lousã e São Pedro do Sul), bem como uma exposição de fotografia com paisagens aquáticas do concelho e uma mostra de esculturas que integram também o projeto europeu C-Change (programa URBACT), através do qual a cultura assume um papel ativo na luta contra as alterações climáticas.

“Estas exposições, para além da sua riqueza cultural, têm como pano de fundo os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que sublinham a importância dos valores de preservação, reutilização e educação em torno do património natural”, referiu Elsa Corga, vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Águeda.

A exposição de Caricaturas “Humor Aquoso”, desenvolvida a partir da residência artística dos artistas Belisário, Kap, Luis Costa, Malagon, Mário Teixeira, Santiagu, Varela, Carlos Sêco e Zé Oliveira, em 2019 na Lousã, no âmbito do Projeto Cinco, estimula a reflexão à volta da importância da água e da sua escassez.

Já a exposição “Paisagens Aquáticas do Concelho de Águeda” consiste numa série fotográfica que pretende valorizar e dar a conhecer o património natural aquático do concelho, a partir das imagens do fotógrafo aguedense Mário Abreu, colecionador dos lugares e eventos do concelho e que oferece um olhar sobre essa riqueza aquática.

Por último mas não menos importante, “Alegorias do Rio” é uma proposta de Alfredo Silva, que, com as suas esculturas feitas com pedras dos rios e ferro reutilizado, enaltece as espécies animais e a imaginação.

A visita é possível durante o horário de funcionamento da biblioteca: segunda-feira, das 13 às 19 horas; terça a sexta-feira, das 10 às 13 horas e das 14 às 19 horas; e sábado, das 10 às 12h30. As visitas guiadas, para grupos até 12 pessoas, estão sujeitas a marcação obrigatória através do e-mail bmma.educativo@cm-agueda.pt.