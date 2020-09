Foram precisas horas extras para o Anadia seguir em frente na 1.ª eliminatória da Taça de Portugal. Na receção ao Condeixa, depois do nulo verificado no final dos 90 minutos, os bairradinos, na meia hora suplementar, marcaram dois golos por Pedro Silva e Zé Lopes.

O Calvão, em casa, vendeu cara a derrota frente ao Carapinheirense (0-1).

O Recreio de Águeda já está na segunda ronda, pois ficou isento da 1.ª eliminatória.

No Campeonato SABSEG, o Oliveira do Bairro recebeu a Ovarense e perdeu os primeiros pontos, ao empatar a um golo, evitando a derrota já no tempo de compensação. Ainda sem pontuar, a LAAC foi ganhar à Pampilhosa por 1-0. Já o Fermentelos, em casa, também perdeu os primeiros pontos, com o empate a dois golos diante do Alba.