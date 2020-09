A “Festa das Vindimas”, da RTP, vai estar em Anadia, na próxima quinta-feira, dia 17 de setembro. O programa será transmitido a partir de São Lourenço do Bairro, tendo como pano de fundo a bela paisagem vinhateira, junto à Quinta do Encontro.

À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, durante a emissão, que decorrerá a partir das 10h até às 17h30, será dado a conhecer o que de melhor se faz, em termos vitivinícolas, no concelho de Anadia e na região da Bairrada. Estão previstas várias reportagens sobre as vindimas que já se encontram a decorrer, assim como entrevistas e testemunhos de diversos produtores/engarrafadores e agentes ligados ao setor.

O enoturismo, a gastronomia e as várias atividades turísticas promovidas por agentes locais são outras das áreas que estarão em destaque nesta emissão da RTP dedicada às vindimas.

A divulgação e a promoção do vasto património ligado, direta ou indiretamente, a este setor no concelho e na Bairrada são os grandes objetivos deste programa.

Face aos constrangimentos derivados da pandemia do Covid-19, não vai ser permitida a presença de público no programa.