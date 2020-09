O Hospital Misericórdia Mealhada (HMM) voltou a ser alvo de assaltos na madrugada desta quinta-feira, dia 3, confirmou ao JB fonte policial.

De acordo com aquela fonte, também o Centro de Saúde foi assaltado. Em ambas as situações os larápios procuraram as máquinas de vending (comidas e bebidas) para roubar as moedas que lai se encontravam.

No Hospital, para acesso à maquina, os assaltantes destruiram uma porta e uma janela, acabando por levar a caixa das moedas da máquina. Situação idêntica aconteceu no edifício ao lado, no Centro de Saúde, onde para além de dinheiro foi furtada uma carrinha.

Refira-se que os assaltos persistem no HMM, sendo esta a terceira vez desde março passado. Naquela altura foi roubada a caixa das moedas da máquina de vending e em julho, segundo a administração do Hospital forçaram o acesso às instalações para furtar várias máquinas na oficina.

A GNR, chamada ao local, está a investigar os assaltos.