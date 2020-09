Oliveira Bairro: Aniversário da elevação a cidade homenageia funcionários e IPSS - Jornal da Bairrada

O Município de Oliveira do Bairro celebrou, no passado dia 26 de agosto, o 17.º aniversário da Elevação de Oliveira do Bairro a cidade. Uma data que, este ano, fica marcada pela apresentação do vídeo promocional do concelho, mas também pelo reconhecimento e homenagem a todos os que ajudaram...