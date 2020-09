A Câmara Municipal de Águeda preparou, para o próximo fim de semana, um conjunto de atividades náuticas e de regresso à natureza, na linha do que já vem fazendo desde finais de julho.

“São propostas para que os cidadãos, de todas as idades, ao mesmo tempo que usufruem da Natureza, possam praticar exercício físico. A adesão crescente a esta ação, que decorre desde finais de julho e a satisfação causada junto dos participantes são argumentos de força para voltarmos certamente a repetir com mais frequência este tipo de atividades”, referiu Edson Santos, vice-presidente da Câmara de Águeda.

Andar de canoa nos parques fluviais do Alfusqueiro, Bolfiar e Redonda vai ser possível nestes dois dias (5 e 6), sempre entre as 11h e as 18h, sendo que cada volta de canoa tem uma duração de 15 minutos.

Para quem quiser ficar pelo centro da cidade, está prevista a realização de atividades náuticas de lazer no Rio Águeda, no sábado (entre as 16h e as 20h) e no domingo (das 10h às 13h e das 15h30 às 19h30), que incluem water wheel, clear kayaks, water trike e cestos de bambu.

Para a noite de sábado, a partir das 21 horas, a sugestão é para descobrir a serra, apreciando a natureza e observando as estrelas, em Macieira de Alcôba. A atividade consiste numa caminhada pelas Terras de Granito, dando a conhecer a zona serrana do concelho, sendo que, a meio do percurso, haverá um momento de astronomia, para observar os as estrelas.

No domingo, as propostas começam cedo, pelas 9h, com uma caminhada pelo percurso do trilho pedestre PR4, partindo da Igreja Paroquial de Macieira de Alcôba. Também a partir das 9h e até às 17h, está prevista a realização dos Jogos do Hélder, em Macieira de Alcôba.