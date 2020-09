Os Bombeiros Voluntários de Cantanhede foram acionados, no passado domingo, para um acidente de viação em Sete Fontes, Ourentã, mas quando chegaram ao local não encontraram o condutor do veículo capotado.

O alerta foi dado às 17h57, tendo sido encaminhados para o local do acidente sete elementos apoiados por duas viaturas (uma ambulância de socorro e um veículo de desencarceramento). Quando chegaram ao local, os bombeiros depararam-se com um veículo capotado no meio da via, ao que tudo indica na sequência de um despiste. O condutor do veículo não se encontrava no local, contam os bombeiros.

A GNR tomou conta da ocorrência.