A UBA – União de Bandas de Águeda assinala os seus 32 anos com um concerto comemorativo gratuito, marcado para o próximo domingo, dia 4, a partir das 16h, no Centro de Artes de Águeda (CAA).

Neste evento, para além de música e de uma conversa sobre o tema, será dado ênfase na missão e envolvimento das bandas na formação artística e cultural da comunidade aguedense.

O espetáculo iniciará com o Trio GLINKA, que é composto por Sérgio Brito (piano), Tiago Abrantes (clarinete) e Pedro Neves (violoncelo). Seguir-se-á uma conversa, com “A Palavra aos mestres”, que terá como oradores Pedro Neves, Bruno Madureira, Jorge Costa Pinto e Luís Cardoso.

A cerimónia continuará com a atuação das cinco bandas do concelho e que integram a formação da UBA, sendo que em palco estarão representações das bandas associadas em grupos reduzidos e com diferentes formatos.

Considerando as condicionantes impostas pela atual situação da pandemia Covid-19 e uma vez que os lugares estão limitados, os interessados em assistir a este evento deverão proceder ao levantamento de bilhetes (limitado a dois por pessoa) na bilheteira do CAA, até ao dia do espetáculo ou até que esteja esgotada a capacidade disponível da sala.

Refira-se que a UBA iniciou a sua atividade em 1988, assumindo-se como uma coletividade das cinco bandas filarmónicas existentes no concelho: Orquestra Filarmónica 12 de Abril, Banda Nova de Fermentelos, Banda Alvarense, Banda Castanheirense e Banda Marcial de Fermentelos.