A Bairrada regista esta segunda-feira 515 casos de infeção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia (mais 24 do que no passado dia 14 de setembro), segundo os dados do boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) e de outras autoridades de saúde e autarquias.

Águeda tem agora um total de 141 casos (mais 3) , seguindo-se Cantanhede com 132 (mais 13) e Oliveira do Bairro passa para 105 (mais três). Já Anadia passa a ter 69 (mais 3), Vagos tem agora 39 (mais dois) e Mealhada mantém 29. Recorde-se que estes números são referentes a casos de infeção desde o início da pandemia e não casos ativos.

De referir que em Cantanhede registaram-se 42 novos casos desde o final de agosto.

No país há mais oito mortes a lamentar desde ontem, elevando para 1.920 o total de óbitos associados à Covid-19, desde o início da pandemia.

O balanço diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica ainda mais 623 casos positivos e mais 140 recuperações nas últimas 24 horas.

Feito o balanço entre os casos confirmados – 69.200 no total -, os óbitos, e as recuperações – 45.376 a nível nacional -, o total de casos ativos cifra-se hoje, segunda-feira, em 21.544.

São assim mais 475 os casos ativos. O número de contactos em vigilância voltou também a subir, para 40.465 (mais 1.103 do que ontem).

Há 518 pessoas infetadas com Covid-19 hospitalizadas (mais sete do que ontem), das quais 61 em cuidados intensivos (menos duas).