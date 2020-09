A Câmara Municipal da Mealhada inaugurou esta quinta-feira, dia 17 de setembro, o Jardim de Infância de Casal Comba. As obras de remodelação e ampliação custaram cerca de 154 mil euros.

São 38 as crianças que iniciam o ano letivo num jardim de infância completamente renovado. Com os trabalhos de remodelação e ampliação executados, a procura dos encarregados de educação obrigou à criação de duas salas de atividades na valência de Jardim de infância, transformando a sala polivalente, temporariamente, em sala de atividades.

“Esta é mais um espaço valorizado na rede escolar da Mealhada. Acredito que temos as condições essenciais para a fixação de famílias, no que diz respeito à educação, mas também à saúde ou acessibilidades”, afirmou o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, Rui Marqueiro.

As crianças que entraram no Jardim de Infância de Casal Comba serão acompanhadas por duas educadoras de infância e duas auxiliares de ação educativa, bem como por docentes contratados pela Câmara Municipal que complementam as atividades letivas nas áreas de inglês, atividade física e música.

A infraestrutura dispõe dos espaços necessários à atividade letiva, no cumprimento do Despacho Conjunto 268/97 de 25 de agosto, nomeadamente, copa/cozinha, gabinete técnico, instalações sanitárias, incluindo uma adequada para pessoas com mobilidade reduzida, parque infantil e um espaço destinado a uma pequena horta.

Foram executadas, de raiz, as diversas infraestruturas necessárias ao funcionamento do jardim de infância, nomeadamente o sistema de climatização constituído por piso radiante, a preparação de águas quentes sanitárias, com apoio de coletor solar, e a rede de dados dotada de fibra ótica.









Rui Marqueiro explicou que a rede escolar do concelho ainda não está totalmente como gostaria, faltando concluir a obra na Escola Secundária da Mealhada. “Tivemos dois empreiteiros a abandonarem a obra. Falta, sobretudo, equipamento, mas é uma situação que queremos ver resolvida o mais rapidamente possível, sendo certo que teremos que respeitar os procedimentos de um novo concurso público”.

Segundo o autarca, no novo Quadro Comunitário de Apoio existe uma rubrica para regeneração de estabelecimentos escolares que abre possibilidades à regeneração das Escolas Básicas 2 da Mealhada e Pampilhosa. “São escolas que já têm alguns anos, que estão funcionais, mas que podem beneficiar de algumas obras de requalificação”.

Cristina Oliveira, delegada regional de Educação do Centro, presente na inauguração, sublinhou “o esforço muito grande que o Município da Mealhada tem feito relativamente à melhoria de estabelecimentos escolares, aproveitando ao máximo as possibilidades dos fundos comunitários”.

Esta intervenção no Jardim de Infância de Casal Comba está inserida numa empreitada da Câmara Municipal da Mealhada que inclui também remodelações nos jardins de infância do Carqueijo, na mesma freguesia de Casal Comba, e do Canedo, na freguesia da Pampilhosa, num investimento global que ultrapassa os 605 mil euros (incluindo empreitada e equipamentos).