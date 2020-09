A empresa ANIL, com sede em Luso (Mealhada), através da sua marca TechnicDoor, acaba de ser distinguida num dos mais prestigiados concursos mundiais de design: “German Design Award”.

A TechnicDoor recebeu o prémio na categoria de “Special Mention” pela sua Porta Pivotante com Cortiça. Esta distinção é atribuída a obras cujo projeto apresenta aspetos ou soluções particularmente bem sucedidas, um prémio que reconhece o compromisso da empresa e do designer.

Segundo a empresa, a Porta Pivotante com Cortiça “pretende revolucionar o mundo das portas de alumínio, tanto no seu design como na sua estrutura”.

Aquela porta revolucionária integra para além do alumínio em rotura térmica, poliestireno e cortiça. “Levando um produto totalmente português além-fronteiras de uma forma inovadora e funcional, a TechnicDoor utiliza a cortiça nas suas portas dado a sua capacidade de isolamento, estabilidade dimensional e grandes variações de térmicas”, explica a empresa.

Conheça melhor este produto e esta distinção na edição impressa da próxima quinta-feira, dia 3 de setembro.