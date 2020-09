A Extensão de Saúde de Luso, no Concelho da Mealhada, vai reabrir na próxima segunda-feira, dia 14, informou a Junta local.

A autarquia avança que aquele equipamento irá retomar o seu normal funcionamento naquela data. “Após todas as diligências que este executivo desenvolveu junto da ARS Centro, USF Caminhos do Cértoma e da Câmara Municipal da Mealhada, foi possível garantir as condições necessárias, materiais e humanas, para retomar a actividade deste espaço tão necessário à nossa população”, diz a Junta de Luso.

“Esperamos que o nosso esforço seja recompensado pela garantia de um atendimento de proximidade, com a qualidade que os profissionais que ali trabalham, e tão bem conhecemos, já nos habituaram”, termina a mesma nota.

Recorde-se que a extensão de saúde esteve fechada cerca de 4 meses, levando a Câmara da Mealhada e a Junta de Luso a assumir a reparação da mesma, com problemas ao nível do telhado e infiltrações, não tendo a ARS cabimento financeiro para levar a cabo aquela intervenção.

A obra, no valor de cerca de 19 mil euros, foi paga pela Câmara (80 por cento) e pela Junta (20%).