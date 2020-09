A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de executivo, o lançamento do concurso de ideias para a denominação e imagem da Bicicleta Partilhada, uma iniciativa desenvolvida no âmbito do “Mealhada Bike Lab – laboratório da bicicleta”, que visa a implementação de um sistema de bikesharing colaborativo, envolvendo a autarquia, as escolas locais, as empresas, as associações,experts da bicicleta e a comunidade em geral.

Este concurso, que decorre até dia 2 de outubro, é dirigido a jovens ou grupos de jovens, com idades entre os 14 e os 35 anos naturais, residentes, estudantes ou trabalhadores no concelho da Mealhada. Cada candidato, individual ou em grupo, só pode apresentar uma proposta a concurso.

O Concurso de Ideias para a Denominação e Layout da Bicicleta Partilhada de Mealhada, financiado pelo Fundo Ambiental, tem em consideração as características do território do concelho, pelo que o sistema a instalar será de bicicletas convencionais.

À proposta vencedora será atribuído um prémio e esta será a imagem do projeto piloto de bicicletas partilhadas do Município de Mealhada. Às propostas classificadas em 2º e 3º lugar será atribuída uma menção honrosa. Às restantes propostas, será atribuído um Certificado de Finalista, com a classificação atribuída pelo júri do concurso, enviado para o email fornecido na candidatura.

Após as fases de apresentação e avaliação das propostas, segue-se a fase de votação pública (de 9 a 18 e outubro), estando prevista a divulgação dos resultados no dia 20 de outubro.

As candidaturas terão de ser submetidas até às 23h59m do dia 2 de outubro de 2020, para o email oparticipativo@cm-mealhada.pt.