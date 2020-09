Em Óis da Ribeira, concelho de Águeda, está a recriar-se uma aldeia de Goa dos séculos XIV, XV. O objetivo são as filmagens de uma série para a RTP sobre Fernão Lopes, que conta com Diogo Morgado no papel principal.

Trata-se de uma encomenda da RTP à Lanterna de Pedra que contará com o profissionalismo da Décadas de Sonho (Teatro de artes dos espetáculo).

Segundo a União de Freguesias de Travassô e de Óis da Ribeira, já é visível alguma azafama nalguns pontos da freguesia por parte de pessoal técnico associado ao projecto, tendo para isso já alugado casas na freguesia para bases de apoio e contado com a Junta de Freguesia no apoio a vários trabalhos.

As gravações estão agendadas para o final do presente mês de setembro.