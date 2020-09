Está requalificada a área envolvente à estação da CP de Oliveira do Bairro, revitalizada e transformada com um ambiente urbano mais moderno, acessível e atrativo, com melhorias significativas a nível da segurança de peões e veículos.

As obras – que terminaram este mês, representando um investimento suportado pelo município, no valor de mais de 700 mil euros – abrangeram uma área de 7.321m2.

Entre outras ações, foram criadas zonas de estacionamento (com arborização adjacente) junto ao edifício da Cerâmica Rocha e à estação da CP, com locais próprios para pessoas portadoras de mobilidade condicionada e táxis, e reorganizados e formalizados os estacionamentos já existentes.

Foi também criada uma zona pedonal imediatamente a seguir à entrada da estação, com o intuito de “servir de praça, “tapete” de chegada e saída dos utilizadores do comboio”, para além da criação de um canal pedonal com passeios amplos e atravessamentos adequados, numa perspetiva de humanização dessas áreas, privilegiando as acessibilidades e a sua utilização pelos peões, de forma segura e agradável”.

Destaque ainda para a correção da curva da Rua António Oliveira e Rocha, que tornou a circulação automóvel mais segura.

De acordo com Duarte Novo, presidente da Câmara, “está concretizado mais um projeto muito importante para a cidade, tendo em conta que se trata de uma zona que serve de porta de entrada para quem vem de comboio e que apresentava uma imagem pouco consentânea com a modernidade e qualidade dos espaços públicos que pretendemos implementar em todo o concelho”.

“Esta será uma zona que vai ser brevemente revitalizada, beneficiando da atividade que estamos a programar para o edifício da antiga Cerâmica Rocha, também recentemente requalificado, e que criará uma nova centralidade na cidade de Oliveira do Bairro”, acrescentou.

Esta empreitada é uma das três intervenções que integram o Plano de Regeneração Urbana de Oliveira do Bairro, que se junta à intervenção já concluída na Rua Cândido dos Reis e à requalificação do espaço público da Rua Dr. Alberto Tavares de Castro, cujos trabalhos se iniciaram no início de agosto.